В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки у 10 человек. Фейковые документы нашли у иностранцев.

«29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств», - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.

«По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация», - добавляют в сообщении.