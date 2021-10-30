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В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки у 10 человек. Фейковые документы нашли у иностранцев.

«29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств», - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.

«По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация», - добавляют в сообщении.
ForUm

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