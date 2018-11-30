Госпогранслужба на время военного положения не будет пропускать на территорию Украины россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, сообщил Президент Петр Порошенко.

Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью Sky News.

«Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь». Президент принял участие в запуске первого рейса.

















































В Украине готовят решение о возможных зеркальных действиях в ответ на захват Россией украинских кораблей и моряков вблизи Керченского пролива, заявляют в Службе безопасности Украины.

Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывают Россию освободить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и судна. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте правительства Канады, которая в 2018 году председательствует в G7.

Служба безопасности Украины провела обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан отказался от дачи показаний детективам Национального антикоррупционного бюро

Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, захваченные в Керченском проливе, переведены в Москву. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

В связи с введением на части территории Украины режима военного положения, ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию.

Также иностранным журналистам запрещен въезд в аннексированный Крым.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал прекращение в ближайшее время действия около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

Известный украинский танцор Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

В Керченском проливе столкнулись два грузовых иностранных судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии.