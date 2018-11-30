Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывают Россию освободить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и судна. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте правительства Канады, которая в 2018 году председательствует в G7, сообщает УНИАН.

«Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки», Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель Европейского Союза, выражаем крайнюю обеспокоенность относительно действий России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно обострили напряжение. Нет никакого оправдания применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского персонала», - говорится в заявлении.

«Мы настоятельно призываем к сдержанности, надлежащему соблюдению международного права и предотвращению любого дальнейшего обострения. Мы призываем Россию освободить экипаж и суда и воздерживаться от препятствования законному транзита через Керченский пролив», - отмечается в заявлении.

Также главы внешнеполитических ведомств «Большой семерки» и Могерини вновь подтвердили, что не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией. «И мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

Под этим заявлением поставили подписи министры иностранных дел Канады Христя Фриланд, Франции Жан-Ив Ле Дриан, Германии Гайко Маас, Италии Энцо Моаверо Миланези, Японии Таро Коно, Великобритании Джереми Хант, государственный секретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.