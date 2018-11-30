Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью Sky News.
«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет Президентом Украины. Это решение примет украинский народ», - подчеркнул Глава государства.
Порошенко отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.
«Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», - добавил Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью ведущему немецкому изданию Bild прокомментировал российские заявления, что якобы он хочет проводить политическую кампанию, используя эскалацию ситуации в районе Керченского пролива.
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