Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью Sky News.

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет Президентом Украины. Это решение примет украинский народ», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

«Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью ведущему немецкому изданию Bild прокомментировал российские заявления, что якобы он хочет проводить политическую кампанию, используя эскалацию ситуации в районе Керченского пролива.