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В связи с введением на части территории Украины режима военного положения, ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины «О правовом режиме военного положения», по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

«Что касается остальных иностранных граждан, решение на пропуск на временно оккупированную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п.)», – подчеркнули в штабе.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Админграницу с временно оккупированным Крымом теперь можно пересечь исключительно по украинским документам.

Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
ForUm

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