Известный украинский танцор Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.
Он опубликовал фото нового паспорта в своем Instagram, снова заявив о поддержке политики президента России Владимира Путина.
Паспорт выдан в Москве 29 октября.
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
«Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах», - заявил Полунин.
Напомним, 20 ноября на странице Полунина появилось сообщение, посвященное его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».
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