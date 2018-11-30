Известный украинский танцор Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

Он опубликовал фото нового паспорта в своем Instagram, снова заявив о поддержке политики президента России Владимира Путина.

Паспорт выдан в Москве 29 октября.

«Россия для меня всегда была и есть добро. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах», - заявил Полунин.

Напомним, 20 ноября на странице Полунина появилось сообщение, посвященное его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».