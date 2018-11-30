Иностранным журналистам запрещен въезд в аннексированный Крым. Об этом 30 ноября Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Всем иностранцам запрещен въезд на оккупированную территорию. К этой когорте относятся и журналисты. Мы как орган исполнительной власти, формирующий информационную политику, заинтересованы в том, чтобы доступ журналистам был предоставлен. Мы ведем переговоры, чтобы были исключения для них», – сказала Джеппар.

По ее словам, на данный момент итоги таких переговоров еще не известны.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко подтвердила, что иностранные журналисты - среди тех, кому запрещен въезд в Крым. В то же время она отметила, что дискуссии по поводу исключения для иностранных представителей СМИ продолжаются.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Админграницу с временно оккупированным Крымом теперь можно пересечь исключительно по украинским документам.

Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Также ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Донбасса.