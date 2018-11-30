Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске первого рейса железнодорожного сообщения по маршруту «Железнодорожный вокзал «Киев» - аэропорт «Борисполь». Глава государства и премьер-министр Владимир Гройсман стали первыми пассажирами, которые проехали этим экспрессом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Порошенко поздравил «Укрзализныцю» с запуском железнодорожного сообщения. «Вы большие молодцы. Кто-то брался это построить за 20 лет. Кто-то брался это строить 12 лет. А когда спрашивают, за сколько лет построили этот экспресс? Показывают – за 9 месяцев. 9 месяцев – это очень хороший срок и для женщин, и для нашего экспресса», - отметил Глава государства.

По его словам, уже несколько лет подряд количество пассажиров, которые перевозит аэропорт «Борисполь» ежегодно растет на 30%. «И это украинцы, путешествующие в Европу. Это эффективность запуска Ryanair, Wizzair и других лоукостеров, которые открывают дорогу и двери Европы для украинцев», - отметил Президент.

Он указал на недопустимость ситуации, когда добраться в аэропорт «Борисполь» выходит дороже, чем билеты в Варшаву.

«Мы сейчас проверили, за 80 грн, которые я и Владимир Борисович заплатили, проверили, не дороже, проверили, что работает», - сказал Порошенко и добавил, что экспресс оснащен всем необходимым, включая Wi-Fi.

Президент еще раз поздравил украинцев с запуском экспресса. «Этот экспресс является яркой альтернативой того, что пытались построить в 2010-2014 годах. Он тогда стоил 11 млрд грн. Что вы делаете, друзья? Это столько они собирались украсть! И сейчас себестоимость строительства 480 млн. Для сравнения - 11 млрд и 480 млн. А услуги те же. Это и есть характеристика тех изменений, которые происходят в государстве», - сказал Президент и призвал пользоваться экспрессом.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».