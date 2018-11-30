также в разделеПолитика
Было ваше — стало наше: Захарова напомнила о судьбе дипучреждения в Крыму 8
Порошенко: У меня две плохие новости для Путина 155
Береза о происходящем на Херсонщине: Это не дно. Это хуже 143
Новинский об обысках в лавре: Порошенко усиливает наступление на УПЦ 45
Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины 40
«Зеркальный ответ»: Гройсман предлагает задерживать российские корабли 101
Украина расторгнет около 40 договоров с Россией 50
Порошенко: Государство сделало для томоса все, что могло 167
«Лукашенко предупреждал»: В Беларуси прокомментировали Керченский кризис 238
Вакаров: Пусть английские депутаты спросят посла Великобритании, как она приезжала за консультацией к Медведчуку 59
Трамп отменил встречу с Путиным 70
ФРГ не будет отправлять военные корабли в Черное море по просьбе Украины 37
Порошенко: Путин снова рассказывает миру сказки 81
Меркель намерена обсудить с Путиным агрессию РФ в Керченском проливе 21
СМИ: Главным «титушкой», напавшим на команду Гриценко в Одессе, оказался друг сына политика по Автомайдану 126
Порошенко призывает НАТО ввести свои корабли в Азовское море 39
В РФ заявляют, что Керченский пролив открыт для украинских судов 97
Порошенко: Путин хочет присоединить еще часть Украины 115

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске первого рейса железнодорожного сообщения по маршруту «Железнодорожный вокзал «Киев» - аэропорт «Борисполь». Глава государства и премьер-министр Владимир Гройсман стали первыми пассажирами, которые проехали этим экспрессом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Порошенко поздравил «Укрзализныцю» с запуском железнодорожного сообщения. «Вы большие молодцы. Кто-то брался это построить за 20 лет. Кто-то брался это строить 12 лет. А когда спрашивают, за сколько лет построили этот экспресс? Показывают – за 9 месяцев. 9 месяцев – это очень хороший срок и для женщин, и для нашего экспресса», - отметил Глава государства.

По его словам, уже несколько лет подряд количество пассажиров, которые перевозит аэропорт «Борисполь» ежегодно растет на 30%. «И это украинцы, путешествующие в Европу. Это эффективность запуска Ryanair, Wizzair и других лоукостеров, которые открывают дорогу и двери Европы для украинцев», - отметил Президент.

Он указал на недопустимость ситуации, когда добраться в аэропорт «Борисполь» выходит дороже, чем билеты в Варшаву.

«Мы сейчас проверили, за 80 грн, которые я и Владимир Борисович заплатили, проверили, не дороже, проверили, что работает», - сказал Порошенко и добавил, что экспресс оснащен всем необходимым, включая Wi-Fi.

Президент еще раз поздравил украинцев с запуском экспресса. «Этот экспресс является яркой альтернативой того, что пытались построить в 2010-2014 годах. Он тогда стоил 11 млрд грн. Что вы делаете, друзья? Это столько они собирались украсть! И сейчас себестоимость строительства 480 млн. Для сравнения - 11 млрд и 480 млн. А услуги те же. Это и есть характеристика тех изменений, которые происходят в государстве», - сказал Президент и призвал пользоваться экспрессом.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги