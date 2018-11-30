В Керченском проливе столкнулись два грузовых иностранных судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал FleetMon.

«Грузовой корабль «Lady Maria» во время маневрирования в Керченском проливе столкнулся с грузовым судном «Azov Concord». Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив», - говорится в сообщении.

Как передает портал, у грузового корабля «Lady Maria» в результате инцидента повредился винт двигателя, а Azov Concord потерял якорь с цепью.

Необходимо также отметить, что сегодня Росморречфлот выпустил штормовые предупреждения для Керченского канала и Азовского моря и приостановил проход судов через Керчь-Еникальский канал. «Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря», – говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.



