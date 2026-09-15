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Війна

Небезпечні затори: Польща терміново змінює організацію руху на кордоні

Небезпечні затори: Польща терміново змінює організацію руху на кордоні

Польща змінить організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникати небезпечного скупчення вантажівок. Нові правила планують запровадити вже у цьому кварталі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами Туска, польська влада працює над оптимізацією логістики на прикордонних переходах, аби не допускати утворення заторів, які в умовах небезпеки можуть створювати додаткові ризики.

Для цього планують налагодити спільну координацію між митною службою, поліцією, прикордонниками та військовими на всіх пунктах пропуску. Окрему увагу приділять стратегічним вантажам, зокрема перевезенню пального. За словами польського прем'єра, необхідно не допускати накопичення біля кордону великої кількості вантажівок із пальним, оскільки це створює додаткову вразливість.

Туск зазначив, що нова організація руху має допомогти зробити переміщення транспорту через польсько-український кордон більш контрольованим та безпечним.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні переходи на кордоні з Україною.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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