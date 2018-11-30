также в разделеОбщество
Верховный суд признал незаконным увольнение экс-главы Высшего хозсуда
Иностранцам ограничили въезд на оккупированную территорию Донбасса 10
Блогера Барабошко арестовали на два месяца 16
В ГПСУ назвали условия пропуска россиян в Украину 48
Захваченных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» 13
Крымский санаторий «Ливадия» купил приближенный к Кремлю бизнесмен 14
Метели и сильный снег: Украинцев предупредили об ухудшении погоды 56
В РФ ответили на запрет въезда для мужчин-россиян в Украину 62
Продан отказался от дачи показаний, САП будет просить его ареста 23
По делу «секс-скандала» с Варченко двум лицам сообщили о подозрении 61
Нимченко: С введением военного положения правовое положение рядового украинца ухудшается 31
В РФ подтвердили участие своих военных в атаке на корабли ВМСУ 48
Координировать позицию по освобождению моряков будет известный российский адвокат 33
СБУ: Украина подумывает о зеркальном ответе на агрессию РФ 208
Оккупанты подтвердили перевод украинских моряков в Москву 164
Аваков заявил о задержании 5 обидчиков Гриценко 25
СБУ проводит обыски у предстоятеля Киево-Печерской лавры 122
Украина запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет 76

В Одессе в связи с нападением на одного из политиков и столкновением на строительной площадке будут введены «дополнительные меры», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом он сказал сегодня, 30 ноября, на совещании с участием Президента Украины Петра Порошенко относительно обороноспособности, сообщает пресс-служба МВД.

«МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытку срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти! Равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод», - заявил Аваков.

Также, по словам главы МВД, кроме нападения на Анатолия Гриценко в Одессе произошел конфликт на одной из строительных площадок. «Были задержаны 17 человек. Предлагаю обсудить дополнительные меры по Одессе и усилить присутствие правоохранителей в регионе», - добавил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2816 грн.
23
Теги