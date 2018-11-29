Сегодня, 29 ноября, у строительной площадки на Гагаринском плато в Одессе на местных жителей, которые выступают против строительства, и их группу поддержки из числа представителей общественных организаций набросились неизвестные в количестве около 20 человек.

Как сообщает пресс-служба облполиции, правонарушители начали с участниками акции драку с применением слезоточивого газа. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало один гражданское лицо.

Полицейские, которые обеспечивали правопорядок, не допустили эскалации конфликта.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставлены 19 человек. Проводятся неотложные меры, направленные на установление обстоятельств происшествия, всех его участников и предоставления правовой оценки действиям каждого. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.