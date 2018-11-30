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С начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«В бюджет перечислено 890 тыс. грн, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен», - говорится в сообщении.

С одного автомобиля уплачен добровольный взнос в 8500 грн, уплата которого предполагается за нарушения сроков пребывания на таможенной территории Украины.

Напомним, 27 ноября Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
ForUm

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