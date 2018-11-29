Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что украинским судам якобы не дают разрешение на проход Керчь-Еникальского канала, сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», - сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что по погодным условиям в некоторых случаях порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации, но об этом нужно спрашивать профильные структуры.

Как ранее сообщал ForUm, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

В ожидании вход в Азовское море находились 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.