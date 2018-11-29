По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«По оперативной информации, в ожидании вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов», – отметил он.

По словам министра, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. «То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», – подчеркнул Омелян.

«Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона. Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права», – подытожил он.

Напомним, ранее Оменлян заявил, что Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено подорожанием морских поставок грузов вследствие простоев торговых судов в Азовском море из-за незаконных действий России.