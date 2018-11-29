также в разделеЭкономика
Глава МВФ подтвердила готовность дать Украине новый транш 43
МВФ одобрил основные показатели бюджета-2018 12
В НБУ объяснили падение курса гривни паникой 48
Из-за действий РФ на Азове дорожают морские перевозки 35
Военное положение: Минагрополитики исключает риск дефицита продуктов 30
«Нафтогаз» не пустил Счетную палату на проверку 67
С начала месяца бензин в Украине подешевел на 2 гривни 19
НБУ признал украинскую «дочку» российского ВТБ неплатежеспособной 46
По иску «Ощадбанка» РФ ежедневно будут начислять $97 тысяч штрафа 56
Изменилось название «Укрзализныци» 205
Госдолг Украины сократился на 0,5% 31
С нового года украинцы будут платить за электроэнергию по-новому 118
По новым правилам растаможили первую «евробляху» 148
РФ не признает решение арбитража о компенсации «Ощадбанку» 59
В обменниках курс евро подскочил до 33 гривен 147
Климец: Нельзя зацикливаться на одном инструменте экономического развития 140
МВФ продолжит сотрудничать с Украиной после введения военного положения 51
Курс доллара в обменниках взлетел до 29 гривен 181

По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«По оперативной информации, в ожидании вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов», – отметил он.

По словам министра, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. «То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», – подчеркнул Омелян.

«Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона. Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права», – подытожил он.

Напомним, ранее Оменлян заявил, что Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено подорожанием морских поставок грузов вследствие простоев торговых судов в Азовском море из-за незаконных действий России.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1443 грн.
110
Теги