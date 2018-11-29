Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена рассмотреть ситуацию в Керченском проливе с президентом РФ Владимиром Путиным на грядущем саммите G20 в Аргентине.



Канцлер заявила, что санкции против России вводятся за нарушение международного права, сообщает УНИАН.

«Мы не налагаем санкции на Россию ради санкций. Скорее, мы налагаем санкции чтобы дать понять, что страны, даже если их территориальное положение подталкивает их ближе к России, имеют право на свое собственное развитие», - указала Меркель на конференции в Берлине.

«Таковы принципы международного права», - заключила она.

Напомним, правящая фракция ХДС/ХСС в Бундестаге приняла жесткое заявление с осуждением военных действий России перед Керченским проливом.