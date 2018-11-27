Правящая фракция ХДС/ХСС в Бундестаге приняла жесткое заявление с осуждением военных действий России перед Керченским проливом.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «Украинская правда».

Как рассказал дипломат, фракция блока ХДС/ХСС по его просьбе рассмотрела вопрос российской агрессии на море, а затем единогласно (246 депутатов) одобрила жесткое заявление.

В заявлении депутаты назвали задержание и захват украинских военных кораблей российскими военными кораблями целенаправленной провокацией со стороны российских властей.

«Можно догадываться, что президент Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от жалкой экономической и социальной ситуации в отдаленных районах России», - заявили немецкие депутаты.

«Фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге жестко выступает за возвращение Крыма Украинскому государству. Мы считаем последовательным, что Европейский Союз расширил санкции против России после того, как в Крыму были проведены незаконные выборы президента, и после того, как между городом Керчь на полуострове и материковой частью России, на входе в Азовское море, был построен мост», - отметили депутаты.

Они подчеркнули, что хотят, чтобы европейский путь становления Украины как современного демократического и экономически сильного партнера ЕС и НАТО стал историей успеха.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).