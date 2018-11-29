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В случае, если в Украине во время действия военного положения будут возникать случаи самоуправства людей в военной форме, следует сообщать о таких в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко, сообщает 112 Украина.

«Сегодня на правительстве мне тоже задали это вопрос, почему в Мариуполе и в Бердянске представители администрации города ходят в камуфляже. Когда я поставил задачу и наши военкомы проверили на местах – никто в камуфляже не ходит. То есть кто-то занимается такой работой, грузить людей информацией, которая не соответствует действительности. Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину - есть полиция. Обращайтесь в полицию - таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», - пояснил Тимошенко.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

В Минобороны заявил, что в информационном пространстве значительно увеличилось количество российских фейков и вбросов  на военную тематику, в частности, в социальных сетях и лентах новостей некоторых средств массовой информации.
ForUm

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