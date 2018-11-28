В информационном пространстве значительно увеличилось количество российских фейков и вбросов на военную тематику, в частности, в социальных сетях и лентах новостей некоторых средств массовой информации, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Цель этих фейковых сообщений, изготовленных спецслужбами Российской Федерации и контролируемой ими «фабрикой троллей», вполне понятна – посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения», - считают в Минобороны.

В частности, в некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы «приказы, директивы и распоряжения» от имени руководства ведомства. Одной из этих нелепостей является якобы «приказ министра обороны Украины» относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.

Минобороны Украины официально сообщает, что все эти якобы «официальные документы» и «приказы» являются очередными фейками.

Как сообщалось, 27 ноября жителям Путивливського района Сумской области, который территориально граничит с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступали SMS-сообщения с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть. Подобные SMS зафиксированы и в других областях.

Минобороны Украины призывает сограждан не вестись на провокации спецслужб Российской Федерации, проверять новости и доверять только информации из официальных источников.