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Мобилизации в связи с введением военного положения не будет. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко, сообщает УНИАН.

«Мобилизации не будет. У нас есть резервисты. Есть оперативный резерв первой очереди и второй. Первой очереди - это люди до 40 лет, прошедшие соответствующую подготовку, они приписаны к воинским частям, знают своего командира воинской части и готовы к выполнению боевых задач. Оперативный резерв второй очереди - это личный состав до 50 лет, который пойдет на доукомплектование стратегического резерва. Пока речь идет о оперативном резерве первой очереди», - сказал он.

Тимошенко также добавил, что с резервом первой очереди будут проведены сборы, но их не будут мобилизовывать, только пройдут сборы по принципу стрелкового дня. В отдельных бригадах территориальной обороны, возможно, будут проведены занятия более широкого плана. Также он добавил, что участникам этих сборов будут выплачены возмещения от 3 до 5 тысяч гривен в зависимости от их воинской должности.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Президент Петр Порошенко заявил, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил.
ForUm

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