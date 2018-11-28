Президент Петр Порошенко отмечает, что после введения военного положения не будут применяться никакие ограничения конституционных прав и свобод граждан нашего государства.

«Главное, если не будет открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция – никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет», - сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам.

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль... Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет», - подчеркнул Порошенко, добавив, что поручил главе Нацбанка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.

«Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано. Потому что нам создать через соответствующий безвизовый режим здесь, внутри, дополнение к пятой колонны, которая и так здесь работает, – абсолютно безответственно», - в то же время добавил Президент.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что решение о введении военного положения носит превентивный характер.

О необходимости введения особого правового режима в определенных областях Президент отметил, что он нужен для оперативной реакции украинских Вооруженных сил в случае агрессии России. «Для чего? Если произойдет агрессия - мне потребуется минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины», - пояснил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что в случае осуществления РФ агрессии будет проведена частичная мобилизация в армию. «Если будет агрессия – будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди, где «дембеля» и сейчас пакуют рюкзаки и пишут в военкоматы о своей готовности стать на защиту Украины», - констатировал он.

«И это уже будут не аватары и дезертиры, которых было очень много при мобилизации 2014 года, а подготовленные воины с опытом АТО, которые знают, в какой части они будут служить, имеют профессиональную подготовку. И сразу же, с первых минут мы существенно нарастим численность наших Вооруженных Сил, перераспределение финансовых ресурсов, обеспечим всем в необходимом количестве наши Вооруженные силы и заставим противника отвечать за нарушение государственной границы Украины», - резюмировал Президент.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).