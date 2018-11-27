Киевская прокуратура совместно с Подольским управлением полиции установила личность одного из злоумышленников, пытавшихся поджечь Андреевскую церковь на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как известно, около 7:00 15 ноября неизвестные бросили в дверь дома-фундамента Андреевской церкви три бутылки с горючим веществом и закрепленными с внешней стороны охотничьими спичками (так называемые «коктейли Молотова»).

Действия злоумышленников были замечены охраной церкви, в связи с чем довести свой умысел до конца им не удалось: пожара не произошло.

Охранник здания пытался задержать поджигателей, однако они применили против него газовый баллончик и скрылись.

В настоящее время личность одного из правонарушителей установлено.

Им оказался 32-летний житель столицы.

27.11.2018 по согласованию с местной прокуратурой следователям полиции ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотивы преступления и другие участники.

За содеянное злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.