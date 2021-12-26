Знаменита православна церква, названа на честь Святого Андрія, побудована у стилі бароко та монументального живопису XVIII ст за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі - Андріївська церква у Києві - стала "жертвою" негоди. Через сильний порив вітру ввечері 24 грудня було пошкоджено скло у металевій рамі люкарні бані храму.

Щоб замінити скло, довелося звертатися до альпіністів.

Як пише Український дощ, про це розповів перший заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.

Він зізнався, що так складно ремонтувати шибки ще не доводилося. А сюжет того, що відбувається, може цілком пригодиться для серіалу на каналі Discovery.

Ремонтним роботам не сприяла погода і висота будівлі. Спершу необхідно було зробити очищення металевої рами від замазки та залишків скла. Потім змоделювати та вирізати скло і зробити монтаж.

Робота заслуговує на Оскар", – сказав Вадим Кириленко.

Нагадаємо, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" є визначним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення. Православний храм на честь апостола Андрія Первозванного було збудовано у бароковому стилі за проєктом Бартоломео Растреллі у 1747–1753 роках.

Кілька років тому було проведено реставраційні роботи всередині храму. До цього інтер'єр церкви поверхово реставрували у 1999 році, а комплексно – у 80-х роках минулого сторіччя.

У січні 2019 року в Андріївській церкві екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон провів перше після отримання Томосу богослужіння у храмі саме на Різдво.