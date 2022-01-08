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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины. Таким образом, по его мнению, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину - ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - сказал Блинкен.

Напомним, газета The New York Times составила и опубликовала карту, на которой показала, по ее данным, в расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Эти войска, пишет газета, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и потенциально могут открыть новый фронт. По информации газеты, они окружают Украину с трех сторон.
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