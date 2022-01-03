Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого. Она будет находиться под ночным домашним арестом с 19 вечера до 6 утра.

Ночной домашний арест продлится до 2 марта 2022 года, сообщает BBC News Украина.

Именно на такой мере настаивало следствие.

Адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки.

«Женщина является матерью-одиночкой, у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама», - пояснила она.

Теперь женщина обязана являться по вызову следственного прокурора и органов досудебного расследования в суд, и не покидать свое жилье в период с 19:00 до 6 часов утра.

Также ей запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

Женщину обвиняют в убийстве знакомого, который ухаживал за ней нетрезвым и угрожал ножом. Женщина забрала у него оружие и ударила, и он скончался от полученных травм.

«Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщала полиция Николаевской области.

Инцидент произошел около 6 утра 1 января в здании местного клуба, где проходила дискотека.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном убийстве.

Обвинение женщины в преднамеренном убийстве во время самообороны возмутило соцсети.

В частности, пользователи высказывают мнение, что речь шла не о преднамеренном убийстве, а о самообороне. Их также возмутило, что в релизе женщину назвали «злоумышленницей», а об убитом пишут, что он «проявлял к ней чрезмерное внимание» и «достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью».

«Хотел изнасиловать, угрожал ножом, тем же ножом получил в печень и отъехал. И - вжжжжжух - уже не нападающий, а потерпевший, и уже не потенциальная жертва изнасилования - а злоумышленница. Не хотела по-хорошему (под угрозы ножом) - иди сиди в тюрьме 15 лет. Прекрасно. Просто прекрасно», - возмущается Алексей Маркевич.

После критики в полиции объяснили, почему подозревают женщину именно в убийстве, а не превышении самообороны.

Там говорят, что конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Свидетелем стал работник клуба, также вышедший на улицу.

На улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене.

«Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот», - добавили в полиции.

Правоохранители говорят, что женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции, а о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет.

Если полиция установит новые обстоятельства, возможна переквалификация этого события.