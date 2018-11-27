Обнародован список фамилий 24 украинских моряков, захваченных в плен россиянами в результате вооруженного нападения в Керченском проливе.

Список со ссылкой на материалы российского следствия обнародовал журналист Антон Наумлюк.

Будзыло Ю.А.;

Зинченко В.А.;

Опрыско А.А.;

Цыбизов С.А.;

Артеменко А.А.;

Терещенко В.А.;

Семидоцкий Е.В.;

Беспальченко В.А.;

Шевченко А.А.;

Варимез В.К.;

Власюк М.Б.;

Головаш Б.О.;

Чулиба С.Р.;

Мельничук О.М.;

Небылица Б.П.;

Костышин В.А.;

Попов С.Н.;

Безъязычный Ю.Ю.;

Мокряк Р.Н.;

Эйдер А.Д.;

Сорока В.В.;

Драч А.Л.;

Лисовой В.В.;

Гриценко Д.В.

Напомним, сегодня подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал двух задержанных ФСБ России украинских моряков.

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.