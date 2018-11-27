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Обнародован список фамилий 24 украинских моряков, захваченных в плен россиянами в результате вооруженного нападения в Керченском проливе.

Список со ссылкой на материалы российского следствия обнародовал журналист Антон Наумлюк.

Будзыло Ю.А.; 
Зинченко В.А.;
Опрыско А.А.;
Цыбизов С.А.;
Артеменко А.А.;
Терещенко В.А.;
Семидоцкий Е.В.;
Беспальченко В.А.; 
Шевченко А.А.;
Варимез В.К.;
Власюк М.Б.;
Головаш Б.О.;
Чулиба С.Р.; 
Мельничук О.М.;
Небылица Б.П.; 
Костышин В.А.;
Попов С.Н.;
Безъязычный Ю.Ю.; 
Мокряк Р.Н.;
Эйдер А.Д.;
Сорока В.В.;
Драч А.Л.;
Лисовой В.В.;
Гриценко Д.В.

Напомним, сегодня подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал двух задержанных ФСБ России украинских моряков.

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.
ForUm

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