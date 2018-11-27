Спецслужбы Российской Федерации рассылают от имени Минобороны Украины SMS-сообщения жителям приграничных районов с призывом прибыть в ближайшую воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Сегодня в течение дня жители Путивливского района Сумской области получали провокационные SМS-сообщение с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть. Эти сообщения имеют одну и ту же цель: спровоцировать и посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию», - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).