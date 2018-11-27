также в разделеОбщество
27 ноября. Картина дня 32
В Украине уже установили первую городскую новогоднюю елку 19
В Украине усилятся морозы 39
Суд разрешил охоту на лося и исключил его из Красной книги 28
Штат США Алабама признал Голодомор геноцидом украинского народа 15
ФСБ России обыскала захваченные украинские судна 28
Прокуратура признала захваченных ФСБ моряков военнопленными 23
За сутки в аэропортах Киева завернули более 70 россиян 53
12 украинских моряков арестованы в Крыму 35
Обнародован полный список пленных украинских моряков 31
«Укрпочта» обещает бесперебойную работу во время военного положения 14
Военному, задавившему пьяным сослуживца на БМП, светит до 5 лет тюрьмы 22
Для координации действий Минобороны и Генштаба создадут Объединенный центр 17
Командующий ВМС написал письмо пленным морякам 62
Керченский кризис: Российским военным сообщено о подозрении 132
На админгранице с Крымом ограничили пропуск граждан РФ 34
Суд в Крыму начал арестовывать украинских моряков 181
ГБР завело первые два дела 42

Спецслужбы Российской Федерации рассылают от имени Минобороны Украины SMS-сообщения жителям приграничных районов с призывом прибыть в ближайшую воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Сегодня в течение дня жители Путивливского района Сумской области получали провокационные SМS-сообщение с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть. Эти сообщения имеют одну и ту же цель: спровоцировать и посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию», - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

146
Теги