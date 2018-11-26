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Сервисные центры МВД готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные авто с европейской регистрацией

Об этом сегодня, 26 ноября, шла речь во время межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, сообщили ForUm’у  в пресс-службе ведомства.

Кроме руководителей Нацполиции, Госпогранслужбы, Главного сервисного центра МВД в нем приняли участие и руководители Государственной фискальной службы. Участниками совещания была отмечена необходимость неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

«Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме», - отметил Яровой. В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких ТС.

Подразделения Нацполиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.

Как сообщал ForUm, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

По состоянию на 26 ноября, остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска.
ForUm

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