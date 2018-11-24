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Верховный суд Нью-Йорка дал ход иску Генпрокуратуры штата к благотворительному фонду Дональда Трампа, передает Укринформ.

Ходатайство президента США, просивший не принимать иск к рассмотрению, отклонено. Ответчиками по иску является сам Трамп, его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик, а также дочь Иванка.

Trump Foundation был основан в 1988 году. Летом этого года генпрокурор Нью-Йорка обвинил фонд в деятельности в интересах главы американской администрации на протяжении более десяти лет.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп думает о замене нескольких влиятельных помощников, в том числе на высшем уровне в администрации и министерствах, однако не исключает, что некоторые из них продолжат работу на своих должностях.
ForUm

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