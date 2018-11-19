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Президент США Дональд Трамп думает о замене нескольких влиятельных помощников, в том числе на высшем уровне в администрации и министерствах, однако не исключает, что некоторые из них продолжат работу на своих должностях.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Укринформ.

«Трамп высказался по поводу некоторых возможных отставок на высшем уровне в его администрации», - отмечает издание.

В частности, он вспомнил о министре внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, подчеркнув, что не доволен ее реагированием на ситуацию на границе с Мексикой, куда сейчас начали прибывать группы «каравана мигрантов». 

«Я очень уважаю ее. Она очень умная. Я хочу, чтобы она стала жестче», - сказал Трамп о Нильсен и добавил, что нынешняя министр внутренней безопасности имеет «шанс» продолжить работу на своей должности. 

Трамп также намекнул на возможное освобождение главы администрации Джона Келли, заметив, что тот все еще может остаться в администрации до 2020 года. При этом издание отмечает, что на место Келли может прийти нынешний глава администрации вице-президента Ник Эйерс.

В то же время Трамп дал негативную оценку заместителю советника по вопросам нацбезопасности Мире Рикардел, о возможной отставке которой в Белом доме объявили на этой неделе. «Я встретился с Мирой два дня тому, и мы собираемся ее переместить», - сказал Трамп. Он также развеял слухи, что может выдвинуть ее кандидатуру на должность постоянного представителя США при ООН. «Она не очень дипломатичная, но она талантливая», - сказал президент.

Тем временем, глава Белого дома оценил работу своей администрации за неполных два года. «Я думаю, что делаю большую работу, у нас лучшая экономика, которую мы когда-нибудь имели», - сказал президент США.
ForUm

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