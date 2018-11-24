Решение комиссии Минюста Украины лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры говорит о начале масштабного давления на УПЦ, заявил замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на РБК.

«Информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — отметил он.

По его словам, «монахов в ней будет раз-два и обчелся», в то время как в Почаевской лавре их сейчас «больше, чем у «раскольников разных мастей» на всю Украину».

Напомним, вчера, 23 ноября, комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.