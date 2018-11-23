Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня», - сказала первый замминистра Елена Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество», - отметила Сукманова.

Напомним, Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата.