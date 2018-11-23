Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер находится в отпуске с 19.11.2018 по 03.12.2018. В связи со служебной необходимостью он намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26 ноября, заявляет пресс-служба облсовета.

Также сообщается, что в течение последней недели не было ни одного официального обращения по поводу нахождения чиновника на рабочем месте.

Херсонский областной совет обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой более тщательно проверять достоверность распространенных сведений, особенно в ситуации, связанной с обвинениями людей в совершении противоправных действий.

«Информация о том, что Мангер является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк, не соответствует действительности. Председатель Херсонского областного совета вместе с другими руководителями органов власти области был допрошен следственными органами в качестве свидетеля», - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк выехал из Украины.

Председатель Херсонского областного совета и регионального отделения партии «Батькивщина» Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж еще 20 ноября.