Следователи ГБР задержали депутата Херсонского областного совета, требовавшего у владельца рекламного агентства 300 тыс. гривен за посредническую услугу. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В июле 2021 года Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана, установленного в местном аэропорту рекламным агентством.

Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, являющемуся членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана.

Депутат сказал, что может договориться об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. гривен. При этом он отметил, что часть денег якобы будет передана стражам порядка, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

9 ноября работники ГБР задержали депутата сразу после получения всей суммы.

Решается вопрос о сообщении депутату о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Устанавливается причастность к совершению преступления правоохранительных органов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.