Один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, которая управляла делами Херсонского горсовета, выехал из Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал The_Newsroom.

Отмечается, что председатель Херсонского областного совета и регионального отделения партии «Батькивщина» Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж еще 20 ноября. «Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк выехал из Украины. Активисты забили тревогу еще вчера вечером, мы проверили и выяснили, что это произошло еще несколько дней назад. По информации от наших источников, глава Херсонского облсовета и местной «Батькивщины» Владислав Мангер 20 ноября вылетел из Киева в Париж», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

12 ноября Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.