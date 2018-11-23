Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие заведения быстрого питания KFC в Доме профсоюзов. Об этом он заявил в эфире радио «НВ», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Однозначно, это неправильное решение. Когда мы не имеем музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение, - сказал Кличко. - Я понимаю эмоции людей, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения. Я был на Майдане, был в этом здании и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка», - подчеркнул Виталий Кличко.

Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины, - добавил мэр.

Напомним, пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы сети быстрого питания KFC из-за открытия нового ресторана в Доме профсоюзов на Крещатике.

21 ноября лены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании.

22 ноября стало известно, что ресторан временно закрыли.