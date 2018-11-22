Пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы сети быстрого питания KFC из-за открытия нового ресторана в Доме профсоюзов на Крещатике.



Люди возмущены открытием ресторана, специализирующегося на жареной курице, в здании, где заживо горели люди.

Негативные оценки обвалили рейтинг страницы KFC до единицы.

«Закройтесь и переедьте. Там погибли люди», «Моральные уроды», «Может, еще тир в Бабьем Яру откроете?», «Готовить еду там, где горели люди... На голову не налазит», - пишут пользователи.

Позже у официальной страницы перестал отображаться рейтинг.

Как сообщал ForUm, члены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании. На место прибыла полиция, произошли столкновения.

Во время столкновений адвокату Маси Найему прыснули газовым баллончиком в лицо.