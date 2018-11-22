Члены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании. На место прибыла полиция, произошли столкновения. Несколько человек задержали и впоследствии отпустили, сообщает Громадське.

В С14 заявили, что правоохранители задержали и привезли в отделение около 7 человек. Через несколько часов всех отпустили.

Во время столкновений адвокату Маси Найему прыснули газовым баллончиком в лицо. Найем рассказал, что он приехал в Дом профсоюзов по просьбе своего клиента – координатора С14 Сергея Мазура. Защитник отметил, что не знает о цели акции, а когда он уже приехал, то «какая-то история уже началась».

«Полиция решила, что их (участников акции, - ред.) будут тянуть в машину патрульной полиции. Я попросил этого не делать. Началась толкотня и они (полицейские - ред.) пшикнули мне в лицо газовым баллончиком. Попали мне в лицо и глаза. Будем писать заявление», - рассказал Найем.

После этого участники акции собрались под райотделом, но впоследствии разошлись.

Напомним, Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 во время столкновений между участниками Революции Достоинства и силовиками. Во время пожара, по разным оценкам, погибли до 50 человек.

21 ноября Украина отмечала День достоинства и свободы.