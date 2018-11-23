Верховный суд оставил в силе решения, вынесенные в пользу государства по делам о незаконном приобретение в частную собственность в Закарпатской области гражданами земель пограничной полосы и обороны вдоль линии государственной границы Украины общей площадью 19 га, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Установлено, что приказами Главного управления Госземагентства в Закарпатской области в 2014 году вопреки требованиям ст. 20, 77, 84 Земельного кодекса Украины, законов Украины «Об использовании земель обороны», «О государственной границе Украины», «О государственной пограничной службе» переданы в частную собственность 10 граждан земельные участки общей площадью 19 га для ведения личного сельского хозяйства.

Однако спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП «Косино» и КПП «Лужники», в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины.

В дальнейшем незаконно полученные в собственность земли граждане передали в пользу двух физических лиц.

Прокуратурой Закарпатской области предъявлены иски о признании недействительными и отмене приказов Главного управления Госземагентства в Закарпатской области и возвращении в государственную собственность земельного участка из незаконного владения.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций исковые требования прокурора Закарпатской области удовлетворены.

В то же время, не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении указанные земли, ответчики обратились с кассационными жалобами в Верховный суд, который по результатам рассмотрения дела 14.11.2018 отклонил их жалобы, а судебные решения оставил без изменений.