Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс о налогообложении автомобилей на еврономерах.

Было отклонено два проекта постановлений, которыми предусматривалось отменить решение о принятии этого закона, сообщает УНИАН.

За проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обложении акцизным налогом легковых транспортных средств», автором которого был народный депутат Юрий Деревянко, проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226. Он мотивировал необходимость отменить это решение тем, что была нарушена процедура принятия данного закона.

Аналогичное постановление было внесено и народным депутатом Украины Сергеем Каплиным, который обосновывает необходимость отмены голосования по данному закону с тем, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта, в частности поздно опубликована сравнительная таблица ко второму чтению - накануне голосования, а не за 10 дней до рассмотрения, как предусмотрено Регламентом. За решение об отмене закона проголосовали всего 56 народных депутатов.

Как известно, только после не поддержания такого постановления председатель Верховной Рады получил право подписать закон с регистрационным №8487 и отправить его на подпись президенту Украины.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.