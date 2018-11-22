Скандал вокруг украинского танцора Сергея Полунина, у которого на странице Instagram был опубликован пост в поддержку президента РФ Владимира Путина, получил продолжение.

Журналисты Громадського попытались взять комментарий у артиста, но дозвонились не тому Полунину.

Об этом сообщил в Facebook человек по имени Сергей Полунин. Он отметил, что журналисты позвонили именно ему, поэтому не удивительно, что он отреагировал на вопрос о Путине с удивлением и незнанием ситуации.

«Уважаемые журналисты @hromadske.ua ! вы бы проверяли изначально кому вы звоните ранним утром и требуете комментарии о Путине.

На этот телефонный звонок сегодня ответил я и, естественно, не понимая, о чем идет речь попросил не беспокоить. Удивляюсь, как это не послал куда подальше», - написал тезка танцора.



20 ноября на странице Полунина появилось сообщение, посвященное его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».

На вопрос Громадського о том, писал ли он о Путине в Instagram, Полунин ответил: «Я ничего об этом не знаю».