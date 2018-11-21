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Украинский артист балета Сергей Полунин открестился от сообщения в своем Instagram, в котором он поддержал президента РФ Владимира Путина.

20 ноября на странице Полунина появилось сообщение, посвященное его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».

«Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...», - говорилось в посте.  

На вопрос Громадського о том, писал ли он о Путине в Instagram, Полунин ответил: «Я ничего об этом не знаю».

Кроме того, артист балета не смог однозначно ответить, ведет ли он лично свою страницу в соцсети.

«Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!», - заявил Полунин и положил трубку.
ForUm

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