Всемирно известный украинский танцор Сергей Полунин в своем Instagram выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за полученные поздравления в честь дня рождения и заявил, что к лидеру РФ относятся несправедливо.

«Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо», - написал танцор.



Он заявил, что с детства усматривал в российском президенте «свет» и не поменял своего мнения до сих пор.

«Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!» - заявил Полунин.