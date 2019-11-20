Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин считает, что президент Владимир Зеленский «поможет ему вернуться в Украину». Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация», – сказал он.

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Ранее отец Полунина Владимир рассказал Крым.Реалии, что летом его сын приехал в Крым из России, после чего попал в базу украинского сайта «Миротворец» как «нарушитель государственной границы» и «антиукраинский пропагандист». Владимир Полунин был уверен, что у сына есть запрет на въезд в Украину.

При этом Служба безопасности Украины в ответ на запрос сообщила, что информация о возможном запрете на въезд в Украину танцовщику Сергею Полунину отсутствует.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. Он начал заниматься гимнастикой в 4-летнем возрасте, в 9 лет переехал с матерью в Киев, где поступил в Киевское государственное хореографическое училище.

С 2007 до 2012 годы Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне. С 2012 года он выступал в российских театрах.

В конце ноября 2018 года Полунин сообщил, что получил гражданство России. Он неоднократно высказался в поддержку политики российского президента Владимира Путина.​

Сергей Полунин назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии.