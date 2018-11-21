Служба безопасности Украины обнародовала персональные данные еще 3 бойцов частной военной компании «Вагнера», погибших в Сирии во время наступления российских войск 7 февраля около Дейр-эз-Зора.

При этом в ведомстве отметили, что присоединяются к инициативе российского МИД, запустившего флешмоб-плагиат #ИхТамНет.

«Под этим хэштегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ППК «Вагнера», которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе», - говорится в собщении.

Специально для Марии Захаровой - фамилии № 59, № 60 и № 61 российских «ихтамнетов», погибших в результате «пригожинского наступления» 07.02.2018 в сирийском Дейр-эз-Зоре (предыдущие 58 размещены на сайте СБУ). За «традицией» тела погибших были выданы родным только в апреле, чтобы не мешать выборам президента РФ.

«Немного ликбеза для россиян – не ищите ихтамнетов там, где их нет, лучше заберите своих», - резюмировали в СБУ.

Напомним, МИД РФ предложило помечать хештегом #ИхТамНет «доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».