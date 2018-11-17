Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал запуск флешмоба МИД России о поиске «неонацизма» в Украине.
«Говорят, что МИД РФ решил покреативить и запускает какой-либо флешмоб. Опыт у них, конечно, большой: в 1917 в России начался и до сих пор продолжается кровавый флешмоб, который унес миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и в Крыму», - написал он в Facebook.
Напомним, МИД РФ предложило помечать хештегом #ИхТамНет «доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время