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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал запуск флешмоба МИД России о поиске «неонацизма» в Украине.

«Говорят, что МИД РФ решил покреативить и запускает какой-либо флешмоб. Опыт у них, конечно, большой: в 1917 в России начался и до сих пор продолжается кровавый флешмоб, который унес миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и в Крыму», - написал он в Facebook.

Напомним, МИД РФ предложило помечать хештегом #ИхТамНет «доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».  
ForUm

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