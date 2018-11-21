Президент Петр Порошенко во время посещения ОАО «Укрпочта» на Житомирщине отметил необходимость выработки системного решения, которое бы сделало невозможным сокращение почтовых отделений и не создавало бы проблемы с доставкой пенсий в сельской местности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что в последнее время происходит сокращение отделений «Укрпочты», особенно в сельской местности, создает огромные проблемы местным жителям, в первую очередь пожилым людям с доставкой пенсий.

«Вторая позиция, что есть угроза сокращения почтальонов. И мы с этим абсолютно никак не можем согласиться – ни с сокращением отделений, ни с сокращением почтальонов. И мы не можем допустить, чтобы решение этой проблемы произошло за счет простых людей: или перевода на неполную ставку почтальонов – нам надо защитить их; или за счет повышения тарифов сделать дополнительную нагрузку на пенсионеров. Это тоже неправильно, потому что это все будет происходить за счет кармана простого человека», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, для защиты людей он предложил правительству выделить 500 млн грн из государственного бюджета, чтобы обеспечить «Укрпочте» компенсацию расходов на доставку пенсий. «И эти 500 млн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров, не повышать тарифы на доставку пенсий. Не будет это делаться за счет средств пенсионера, простого человека. Пенсии надо увеличивать, а не забирать оттуда дополнительные средства, и в то же время сохранить отделение», - отметил Президент. По его словам, сейчас бюджетный комитет рассматривает это правительственное представление.

«Эти 500 млн решат проблему на время. Это делается для того, чтобы мы нашли совместными усилиями системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства, но это системное решение должно происходить не за счет почтальонов... На сегодняшний день мы делаем все возможное, чтобы вас защитить, чтобы не было сокращения, чтобы произошло, в соответствии с решениями, повышение заработных плат и чтобы вы выполняли свою чрезвычайно важную работу», - отметил Глава государства.

Президент поблагодарил почтальонам, что они в непростых условиях не просто доносят информацию или письма, но для многих является связью с внешним миром.

Президент подчеркнул, что руководство «Укрпочты» пообещало не сокращать сельские отделения. «И средства государственного бюджета, эти 500 млн, позволят нам сохранить эти отделения», - сказал он.

В то же время Глава государства отметил, что в случае нарушения этого решения на местах, люди должны обращаться к представителям власти в районной и областной государственной администрации. «А мы это проконтролируем – как эффективно используются средства государственного бюджета», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что ПАО намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Он также заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.