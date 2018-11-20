В проекте бюджета на 2019 года закладываются 500 млн грн на финансирование заработных плат почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В проекте бюджета 2019 закладываются 500 млн грн для «Укрпочты», впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов «последней мили». Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам «Укрпочты», которые обеспечивают присутствие государства в мельчайших населенных пунктах Украины», – написал он.

Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что ПАО намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Он также заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.