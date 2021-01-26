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Специализированная антикоррупционная прокуратура пока не комментирует информацию об отказе Интерпола объявить в международный розыск бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка.

«К нам такая информация еще не поступала. Возможно, она будет позже, но в настоящее время у нас ее нет», - сообщила Радио Свобода пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины накануне не стали комментировать информацию, сославшись на то, что производство, в котором Вовка пытались объявить в розыск, закрыто.

В ноябре 2019 Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала Вовка.

Вовк внесен в базу данных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.

Датой его исчезновения указано 14 июля 2019. В сентябре 2019 председатель САП Назар Холодницкий заявил, что Волк находится в Брюсселе.

25 января экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил со ссылкой на «Интерпол», что его данных нет в базах международной правоохранительной организации.  
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