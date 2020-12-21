Глава Интерпола Юрген Шток прогнозирует резкий всплеск преступности в связи с появлением вакцины от коронавируса. По его мнению, злоумышленники будут пытаться заполучить препарат.

Такое заявление Шток сделал в общении с журналистами еженедельника WirtschaftsWoch, передает УНИАН.

«С выходом вакцины преступность резко возрастет… Мы увидим кражи, проникновения в хранилища и нападения на поставки», - отметил он.

Кроме того глава международной организации полагает, что во многих местах планеты вакцинация будет тесно сопряжена с коррупцией.

Ранее Интерпол выдал предупреждение о возможных попытках преступных организаций подделывать вакцину от коронавируса, или даже воровать настоящие препараты.